Usa, Joe Biden è il 46esimo presidente: decisiva la conquista della Pennsylvania

Joe Biden conquista la Pennsylvania ed è il 46mo presidente degli Stati Uniti, secondo le proiezioni di Cnn. Secondo le proiezioni di Ap, Joe Biden ha vinto anche lo Stato del Nevada, raggiungendo 290 grandi elettori. Per la vittoria ne bastano 270.

«America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro che ci attende sarà duro, ma vi prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no. Manterrò la fede che avete riposto in me». E’ il primo tweet del presidente eletto Joe Biden.

