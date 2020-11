Esce il saggio di Barack Obama: stampato in Italia con un servizio "blindato"

Oggi l'uscita in contemporanea mondiale e in 26 lingue de "Una terra promessa", il saggio di Barack Obama in Italia edito da Garzanti. Stampa e tirature blindate a cura di Grafica Veneta Spa: la tipografia dell'alta padovana è stata sottoposta ancora una volta alle clausole di riservatezza. "Il rispetto delle regole è nelle corde del personale dello stabilimento", sottolinea il presidente Fabio Franceschi che aggiunge ulteriori particolari dell'accordo internazionale siglato.

"Questa volta non solo tutte le fasi di produzione sono state presidiate dalla sorveglianza speciale, anche l'invio dei file è stato oggetto di controlli postali. Il timore di attacchi hacker ha condizionato notevolmente le procedure: nessun invio dei dati è transitato in internet - spiega Franceschi - una sorta di missione top secret con ispezioni sul posto e verifiche delle copie ad una ad una. La consegna con il favore delle tenebre con trasporto e sistema oscurato".

Non è la prima volta che gli Usa si rivolgono a Grafica Veneta Spa. L'azienda si è già occupata anche dell'instant book scritto dall'allora candidato alla vigilia della sua prima corsa presidenziale. Fu il New York Times a richiederlo per farne un allegato e la divisione H24 si mise al lavoro per arrivare oltreoceano in tempo per le conferenze in programma in ogni Stato. Per lo stesso editore le rotative di Trebaseleghe si sono occupate anche dell'autobiografia della ex first lady Michelle Obama. Il libro è tuttora in ristampa. Con i due lavori precedenti, 'I sogni di mio padre' e 'L'audacia della speranza', Obama ha venduto più di 7,5 milioni di copie negli Stati Uniti.

