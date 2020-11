Il Coronavirus non frena, da giovedì scuole pubbliche chiuse a New York

Da giovedì le scuole pubbliche a New York resteranno chiuse a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco della città, Bill de Blasio. Gli studenti continueranno le lezioni con la didattica a distanza. A spingere le autorità verso la chiusura delle lezioni in presenza è stato il tasso di positività dei tamponi eseguiti è arrivato al 3%.

Le scuole saranno chiuse da domani "per precauzione", ha spiegato de Blasio che mesi fa aveva concordato con insegnanti e genitori la soglia dopo al quale far scattare la sospensione delle lezioni in quello che è il distretto scolastico più grande degli Usa.

La misura costringerà quasi 300 mila studenti a unirsi agli 1,1 milioni di alunni delle scuole pubbliche che stanno seguendo la didattica a distanza. La chiusura non si applica alle scuole private della città, che in alcuni casi stanno offrendo lezioni in presenza ai loro studenti più piccoli.

