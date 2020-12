Treviri, la capitale romana culla di Karl Marx

Trivir, Trier in tedesco, è famosa per le sue radici romane e per aver dato i natali a Karl Marx, nel 1818. La città di 114 mila abitanti della Renania Palatinato, nell’ovest della Germania, si trova vicino al confine con il Lussemburgo.

[caption id="attachment_1196689" align="alignnone" width="212"] La statua di Karl Marx donata dalla Cina a Treviri[/caption]

Fu fondata nel 16 a.C. dai romani, ai tempi dell’imperatore Augusto, come Augusta Treverorum, dal nome di e una tribù celtica. In seguito divenne residenza imperiale di Diocleziano e capitale dell’Impero Romano nel 293. La sua Porta Nigra è la più grande e antica porta romana in Germania ed è patrimonio Unesco al pari di altre vestigia imperiali presenti in città.

