Pronti voli speciali per il rientro degli italiani dalla Gran Bretagna

Il governo italiano ha messo a punto un piano con voli speciali per il rientro dei connazionali dalla Gran Bretagna, dove si sta diffondendo una variante del nuovo coronavirus molto contagiosa. Lo fanno sapere fonti della Farnesina, specificando che potranno tornare in Italia dalla Gran Bretagna solo i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza.

Le fonti precisano che «le misure per il rientro saranno ancora più strette, ovvero il tampone prima e dopo essere partiti» e che «comunque sarà obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia». Il piano è stato deciso nel corso di una riunione alla Farnesina, dopo una consultazione con i ministeri della Salute e dei Trasporti. Le misure restrittive non riguarderanno le merci.

Alitalia: pronti ad andare a prendere gli italiani

Alitalia è «pronta e disponibile» ad andare a prendere gli italiani bloccati in Gran Bretagna, dopo la sospensione dei voli dal Paese, come ha già fatto a marzo quando volò in Paesi anche più lontani per riportare a casa i nostri connazionali. E’ quanto informa la compagnia, aggiungendo che attende solo indicazioni da parte del Governo o dal Ministero degli Affari Esteri. Intanto tutti i passeggeri che hanno una prenotazione fino al 6 gennaio possono chiedere il rimborso del biglietto, un cambio della prenotazione con eventuale integrazione tariffaria, per viaggiare entro 1 anno dalla data del volo cancellato, oppure un voucher di importo pari al valore del biglietto acquistato o del suo valore residuo, maggiorato di 15 euro, in caso di impossibilità di riprotezione o di indisponibilità ad accettare la proposta di re-booking, re-routing o cambio di destinazione, spiega la compagnia, sottolineando che tutte le informazioni sono disponibili sul sito Alitalia.

