Covid, studio su Wuhan: il numero di contagi 10 volte superiore ai dati ufficiali

Circa 500 mila residenti a Wuhan, la città dove il Covid-19 si è manifestato per la prima volta, potrebbero essere stati contagiati dalla malattia durante la prima ondata, un dato 10 volte superiore a quello ufficiale. Lo rivela un sondaggio sierologico condotto ad aprile scorso su oltre 34 mila persone, selezionate tra residenti a Wuhan, residenti in altre località della provincia dello Hubei, e in alcune grandi città come Pechino e Shanghai, e rivelato nelle scorse ore dal Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie cinese.

L'indagine

Secondo l’indagine epidemiologica il 4,43% dei partecipanti residenti a Wuhan aveva sviluppato gli anticorpi specifici al Covid-19 suggerendo, quindi, sia un precedente contagio, sia che la portata dell’epidemia nella metropoli sarebbe stata quasi 10 volte superiore al bilancio ufficiale. Ufficialmente, la commissione sanitaria della municipalità certifica la presenza di 50.534 casi accertati di Covid-19 a Wuhan, dove non si registrano nuovi contagi dal 10 maggio scorso.

I risultati

Lo studio del Cdc cinese mostra anche una minore incidenza del virus al di fuori di Wuhan: nella provincia dello Hubei, dove si trova la città, solo lo 0,44% dei residenti che hanno partecipato al sondaggio aveva sviluppato gli anticorpi. Ancora più basso il tasso di persone che hanno sviluppato gli anticorpi in altre città cinesi, come Pechino e Shanghai: solo due su 12mila partecipanti, un dato che suggerisce una diffusione del virus molto bassa fuori da Wuhan.

I dati diffusi

Il sondaggio non è da considerarsi un valore assoluto, ma mira a dare una proporzione della diffusione del Covid-19 nella città cinese in cui si è verificata la prima ondata di contagi. La Cina è stata a lungo accusata di avere nascosto i dati reali della diffusione della malattia e di avere gestito malamente lo scoppio dell’epidemia, poi diventata pandemia, responsabile di oltre 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti al mondo. Recentemente, i dati diffusi dalle autorità sanitarie cinesi sono stati messi in dubbio dalla pubblicazione di documenti confidenziali nelle scorse settimane, secondo cui sarebbero stati diffusi numeri più ottimistici di quelli reali. Il Cdc di Wuhan sottolinea, però, la vittoria della Cina nel contenimento dell’epidemia. «I risultati dello studio mostrano che la nostra popolazione ha un basso tasso di contagio. Indica il successo della Cina nel controllo dell’epidemia con Wuhan come campo principale di battaglia, e il controllo efficace della diffusione dell’epidemia su larga scala».

