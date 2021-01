Trump, voto sull'impeachment possibile la prossima settimana

La Camera americana potrebbe procedere a un voto sugli articoli per l’impeachment di Donald Trump la prossima settimana se il vicepresidente Mike Pence non invocherà il 25/o emendamento. Lo afferma la deputata democratica Katherine Clark, assistente della speaker della camera, Nancy Pelosi.

Ma Trump non si arrende: «I 75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato per me, per l’America first, per renderla di nuovo grande - scrive il tycoon sui social rivolgendosi ai suoi elettori - avranno una voce gigante a lungo in futuro. Non saranno disprezzati o trattati ingiustamente in nessun modo e forma": lo twitta Donald Trump rivolgendosi ai suoi elettori.

Intanto, secondo George Clooney, Donald Trump appartiene alla «pattumiera della storia». Messaggero di Pace dell’Onu e uno dei divi più impegnati politicamente a Hollywood, l’attore e regista di «The Midnight Sky» si è unito ad altre voci del mondo del cinema che hanno duramente condannato le drammatiche scene dell’occupazione del Campidoglio di Washington. «Il suo nome sarà d’ora in poi per sempre associato con insurrezione», ha detto Clooney parlando in un nuovo episodio del podcast «The Business» in cui ha definito «devastante" vedere «la casa del popolo profanata in questo modo».

L’attore ha accumulato nella condanna alla «pattumiera della storia» il resto della famiglia Trump e in particolare la figlia Ivanka e il figlio Don Jr. Commentando le dichiarazioni dell’ex capo di gabinetto John Kelly sul ricorso al 25/o emendamento, Clooney le ha definite «importanti», perché «dobbiamo trovare qualcosa che ci dia speranza mentre usciamo da questo disastro».

L’ex pediatra Doug Ross di «E.R. - Medici in Prima Linea» non è il solo vip di Hollywood che nelle ultime ore ha condannato le scene di violenza e devastazioni degli ultrà trumpiani a Capitol Hill: molti nella mecca del cinema sono rimasti inorriditi per la timida reazione della polizia rispetto al muscoloso spiegamento di forze durante le manifestazioni Black Lives Matter.

Invocando anche lui il 25/o emendamento che consente al Cabinet di rimuovere un presidente incapacitato o uscito di senno, Mark Ruffalo ha osservato che «se fossimo stati noi al loro posto sarebbero scorsi fiumi di sangue», mentre Shonda Rhimes, la creatrice di «Bridgerton», e Michael Moore ("Fahrenheit 911") hanno parlato di «un colpo di stato». James Mangold, il regista di «The Wolverine» e «Walk the Line» ha chiesto un boicottaggio totale della Fox, chiedendo ai colleghi di cancellare interviste e di fare il possibile perché i loro film e le loro serie non appaiano sulla rete amica di Donald Trump. Mentre Sacha Baron Cohen ha implorato Facebook, Twitter, YouTube e Google di censurare il presidente «per avere incitato un attacco violento alla democrazia». L’attore e regista britannico ha annunciato oggi di aver mandato in pensione il personaggio di Borat dopo l’enorme successo del sequel sul giornalista kazhako in America. Non è chiaro se la decisione sia in alcun modo legata all’assalto al Campidoglio o alla fine della presidenza Trump.

