Coronavirus, una citta' in California paga i turisti che la visitano

In Usa, una piccola città della California ha iniziato a pagare i turisti che la visitano: punta con questo insolito stratagemma a riattivare il turismo e le imprese locali messe in ginocchio dalla pandemia di coronavirus.

Il programma «Visita la Valle di Santa Marìa» pagherà ai turisti 100 dollari se soggiornano almeno due notti in uno degli hotel della zona, che si trova a circa 100 chilometri a nord di Santa Barbara. Ma invece di pagare in contanti o tramite un conto bancario, le autorità locali consegnano un voucher equivalente che può essere utilizzato in una qualsiasi delle cantine, delle birrerie o dei ristoranti della zona fino al prossimo 31 marzo.

Secondo il sito web, la regione ha 13 spiagge e 34 cantine per la degustazione di vini, tutte a non più di mezz'ora di auto dalla città; e si possono fare diverse attività, tra cui escursioni, golf e birdwatching. Tra l’altro la bassa densità abitativa, secondo l’amministrazione, facilita il rispetto delle linee guida di allontanamento sociale raccomandate dalle autorità sanitarie.

