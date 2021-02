Tel Aviv, gatto rinchiuso per 15 giorni nella cabina di pilotaggio di un aereo

La passione per gli aerei gli fa trascorrere molto tempo a bordo pista, per mestiere. E' così che il fotografo Ido Wachtel ha immortalato un gatto rinchiuso nella cabina di pilotaggio di un aereo fermo a terra nell'aeroporto di Tel Aviv in Israele da due settimane. Quello scatto, diventato virale, ha permesso al felino di ritrovare la libertà.

E' un mistero ancora su come sia finito a bordo e ai comandi del velivolo, arrivato da Dubai in Israele il 24 gennaio e bloccato dalla pandemia di coronavirus.

Il felino che era rimasto intrappolato nell'aereo, è stato immortalato mentre riposava al finestrino della cabina di pilotaggio. Una sorpresa non solo per il fotografo, ma per la compagnia proprietaria del Boeing.

