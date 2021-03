La campionessa di surf Katherine Diaz uccisa da un fulmine mentre si allenava a El Salvador

E’ in lutto il mondo del surf per la morte improvvisa in El Salvador della campionessa 22enne Katherine Diaz, uccisa da un fulmine mentre si allenava per gli Isa World Surf Games in El Salvador, competizione che mette in palio anche la qualificazione ai Giochi di Tokyo, dove il surf farà il suo debutto olimpico. L’incidente si è verificato sulla spiaggia di El Tunco, dove la giovane abitava, durante una sessione di allenamento. Il quotidiano in lingua spagnola AS ha riferito che la surfista è stata colta di sorpresa da un cambiamento repentino delle condizioni meteo.

«Il cielo era chiaro e sembrava improbabile che il fulmine avesse molta carica elettrica. I servizi di soccorso hanno cercato di rianimarla ma i loro tentativi sono stati infruttuosi» ha riferito il media. «Ti porteremo sempre nei nostri cuori. Dio ha deciso di prenderti ora. Ci manchi già. Sorellina ti amerò per sempre», ha twittato il fratello della vittima, Jose Bamba Diaz.

«Una grande atleta che ha rappresentato il nostro Paese ci ha lasciato. A presto, grande guerriera. El Salvador è in lutto», ha scritto la Federazione salvadoregna del surf in un tributo alla giovane surfista. «Katherine incarnava la gioia e l’energia che rendono il surf così speciale e caro a tutti noi. Ha eccelso a livello di competizione internazionale», ha reagito l’Associazione internazionale di surf (Isa) con un messaggio di omaggio. L’Isa ha definito Diaz una «ambasciatrice globale che, con orgoglio, ha rappresentato suo Paese» ai World Surfing Games e all’Isa World Jr Surfing Championship. «Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Katherine, ai surfisti di El Salvador e a tutti coloro che fanno parte della comunità internazionale del surf le cui vite ha toccato», ha concluso il comunicato.

