Canale di Suez: la nave Ever Given inizia a muoversi, ma non galleggia ancora

La nave Ever Given rimasta incagliata nel Canale di Suez ha iniziato a «girare», ma non galleggia ancora: lo ha reso noto l’armatore della stessa portacontainer.

L'Autorità del Canale di Suez (Sca) ha detto che "le manovre di traino per rimettere a galla la nave portacontainer sono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori giganti". Il cargo ha iniziato a "girare", ma non galleggia ancora, riferiscono fonti sul posto, oltre all'armatore.

La Ever Given era rimasta bloccata da martedì in diagonale attraverso il canale, bloccando completamente il corso d'acqua di circa 300 metri di larghezza, uno dei più trafficati al mondo. Il Canale di Suez, lungo circa 190 km, gestisce circa il 10% del commercio marittimo internazionale.

