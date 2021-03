Covid: il rapporto Oms esclude la fuga del virus da laboratorio Wuhan

Il rapporto messo a punto dall’Oms, dopo la missione in Cina, ha concluso che lo scenario più probabile dell’origine della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo sia stato la trasmissione del virus del Covid-19 dai pipistrelli all’uomo attraverso un altro animale e che la fuga del virus da un laboratorio sia "estremamente improbabile": è quanto si legge nella bozza del documento, anticipato dall’agenzia Associated Press.

Le conclusioni del rapporto sulla missione Oms in Cina sono in gran parte in linea con quanto si attendeva. Il team, che è stato in Cina diverse settimane, suggerisce di fare ulteriori ricerche in varie aree ma chiude all’'ipotesi della fuga del virus dal laboratorio di Wuhan che per mesi è stato al centro dei sospetti.

La diffusione del documento è stata più volte rinviata, il che ha sollevato il timore che il governo di Pechino abbia fatto pressioni per arrivare a conclusioni che non gettassero la responsabilità sul gigante asiatico.

