Taiwan, deraglia treno: almeno 41 i morti

Sarebbero dozzine le persone morte nel deragliamento di un treno nella parte orientale di Taiwan. Lo ha detto la polizia ferroviaria. Secondo l’ultimo, provvisorio, bilancio i morti accertati sono 36 ma almeno 72 persone sono ancora intrappolate nelle carrozze dei treni. Circa 60 i feriti ricoverati in ospedale.

Aggiornamento 09:48: E’ salito ad almeno 41 morti il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto oggi a Taiwan, in cui un treno è deragliato nell’est del Paese: lo ha reso noto l'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco. «Quarantuno persone sono morte, due sono ancora intrappolate nelle carrozze e 66 sono state ricoverate in ospedale», si legge in un bollettino di aggiornamento dell’agenzia.

