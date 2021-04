Inondazioni in Indonesia. Si aggrava il bilancio dei morti: 75 vittime

Oltre 70 persone sono morte e dozzine sono ancora disperse dopo che inondazioni improvvise e frane hanno colpito l’Indonesia e il vicino Timor orientale. «Ci sono 55 morti, ma questo numero è del tutto provvisorio e cambierà sicuramente, mentre circa 42 persone sono ancora disperse», ha detto all’emittente MetroTV Raditya Djati,

portavoce dell’agenzia indonesiana per la gestione dei disastri. Altri 16 corpi erano già stati trovati.

L'aggiornamento

Sale a 75 il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni e dagli smottamenti avvenuti nell’isola di Flores, in Indonesia, e a Timor Est. Vi sono anche alcune decine di dispersi, precisano le autorità locali. Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti in diversi quartieri dell’isola di Flores, dove la maggioranza della popolazione è cattolica, poche ore prima dell’inizio delle celebrazioni pasquali. Strade e ponti sono rimasti distrutti e decine di case sono state sommerse dal fango. Sono migliaia gli sfollati in cerca di un rifugio.

