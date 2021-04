Nave israeliana attaccata nel Golfo al largo degli Emirati

Una nave di proprietà israeliana è stata attaccata al largo delle coste di al Fujaira (Emirati Arabi) nel Golfo. Lo riportano media israeliani che citano fonti arabe.

Secondo la tv libanese di Hezbollah, si tratta della Hyperion, di proprietà della società israeliana Ray Shipping. La tensione è molto alta nella regione dopo l’attacco al sito nucleare iraniano Natanz per il quale Teheran ha incolpato lo Stato ebraico. L’intelligence israeliana ha alzato il livello di allerta nelle ambasciate in tutto il mondo.

Di recente è stato svelato che lo scontro tra Israele e Iran si è allargato anche sul fronte marittimo: secondo il Wall Street Journal, dalla fine del 2019 Israele ha condotto attacchi contro almeno una dozzina di navi iraniane che trasportavano in Siria soprattutto greggio, ma anche armi, in violazione delle sanzioni internazionali contro Damasco. Nel mirino di Israele sono finiti anche i tentativi di Teheran di far arrivare armi agli alleati nella regione.

Ulteriori incidenti sono avvenuti nelle ultime settimane, l’ultimo sette giorni fa ai danni della Saviz, un’imbarcazione da ricognizione dell’intelligence legata ai Pasdaran, colpita mentre navigava nel Mar Rosso. Negli ultimi mesi attacchi sono stati registrati anche contro due navi israeliane: a fine marzo, un’imbarcazione in viaggio dalla Tanzania verso l’India è stata colpita da un missile nel Mar Arabico; a febbraio è stata la volta della Mv Helios Ray, scossa da un’esplosione nel Golfo dell’Oman. La Repubblica islamica ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento.

