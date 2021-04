Vuoi diventare astronauta e volare dello Spazio? Ecco il bando dell'Esa

Dopo 11 anni, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) mette in "rampa di lancio" un nuovo bando per selezionare astronaute ed astronauti europei.

Rimarrà aperto fino al 28 maggio 2021 ed è destinato a candidate e canditati qualificati, senza distinzioni di genere. Insieme a questo avviso, l’ESA ha lanciato un concorso che si presenta come una "prima" a livello mondiale e che intende offrire un’opportunità di vivere una missione spaziale professionale a chi ha delle disabilità fisiche: si tratta del concorso per lo studio di fattibilità "Parastronauta", anch’esso aperto fino al 28 maggio 2021.

Per partecipare, occorre inviare la propria candidatura tramite la pagina ESA Career del sito istituzionale ESA entro i limiti sopraindicati; è questa l’unica procedura di presentazione. Dopo la scadenza, prenderà il via la procedura selettiva, articolata in sei fasi. La nomina di coloro che avranno superato l’intero iter è prevista per il mese di ottobre 2022.

Nello specifico, il bando astronauti è disponibile a questa pagina, mentre quello "Parastronauta" è consultabile qui.

Ulteriori informazioni sui due concorsi, sulle modalità di selezione e sul futuro addestramento sono disponibili alla pagina web Your Way To Space.

