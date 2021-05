Usa: Pfizer chiederà il via libera per vaccinare bimbi 2-11 anni. In Canada ok dai 12 anni in su

Pfizer-BioNTech chiederà a settembre il via alla Food and Drug Administration (Fda), l’autorità competente statunitense, per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 ai bimbi di età compresa tra i 2 e gli 11 anni. Lo ha reso noto la casa farmaceutica che nel primo trimestre ha registrato ricavi per 3,5 miliardi di dollari dai vaccini. All’inizio della prossima settimana, Pfizer dovrebbe intanto ottenere l’approvazione per somministrare le dosi ai 12-15enni americani mentre entro agosto fornirà i dati sulla sicurezza dell’immunizzazione per le donne in gravidanza.

Via libera Canada a uso Pfizer dai 12 anni in poi

Le autorità sanitarie del Canada hanno dato il via libera all’uso del vaccino Pfizer per gli adolescenti dai 12 anni in poi.

