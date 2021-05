Israele abbatte la "torre dei giornalisti" a Gaza, ospitava anche Associated Press e al-Jazeera

L’esercito israeliano (Idf) ha confermato l’attacco alla torre al-Jala, che a Gaza ospitava una serie di testate giornalistiche tra cui Associated Press e al-Jazeera, spiegando che ospitava «risorse dell’intelligence militare di Hamas».

«L'edificio», ha fatto sapere l’esercito in un comunicato rilanciato dai media israeliani, «ospitava gli uffici di media civili, che Hamas usava come scudi umani». «L'organizzazione terroristica Hamas», ha denunciato Idf, «piazza in modo deliberato i suoi asset militari nel cuore della popolazione civile nella Striscia di Gaza». Idf ha poi ricordato di aver avvisato «con sufficiente anticipo» di evacuare la torre prima di colpirla.

Al Jazeera: Israele vuole mettere a tacere i giornalisti a Gaza

«Al Jazeera condanna con la massima fermezza il bombardamento e la distruzione dei suoi uffici da parte delle forze armate israeliane a Gaza e vede questo come un atto chiaro per impedire ai giornalisti di svolgere il loro sacro dovere di informare il mondo e riferire gli eventi sul campo», Lo afferma l’emittente del Qatar in una dichiarazione diffusa dopo la distruzione da parte dell’aviazione israeliana dell’edificio che ospitava i suoi uffici e quelli di altri media tra i quali l’Associated Press. Commentando il bombardamento del grattacielo al-Jalaa, Mostefa Souag, direttore generale ad interim di Al Jazeera Media Network, ha dichiarato: «Chiediamo alla comunità internazionale di condannare tali azioni barbare contro i giornalisti e chiediamo un’azione internazionale immediata per ritenere Israele è responsabile per il suo deliberato attacco ai giornalisti e alle istituzioni dei media». «Lo scopo di questo crimine atroce è mettere a tacere i media e nascondere la carneficina e la sofferenza indicibili della popolazione di Gaza», ha detto ancora Souag aggiungendo che «la distruzione degli uffici di Al Jazeera e di altri media a Gaza è una palese violazione dei diritti umani ed è internazionalmente considerata un crimine di guerra». «Chiediamo a tutti i media e alle istituzioni per i diritti umani di denunciare questo crimine atroce, e di stare con Al Jazeera egli altri media presi di mira dall’esercito israeliano, nonostante sappia che da molti anni usano l’edificio come quartier generale».

© Riproduzione riservata