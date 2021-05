Covid, in Gran Bretagna per variante indiana possibili lockdown locali

L’aumento della diffusione della variante indiana del coronavirus nel Regno Unito potrebbe ritardare l’allentamento delle restrizioni e costringere il governo britannico a imporre lockdown locali. L’avvertimento è arrivato dal segretario all’Ambiente, George Eustice: «Non possiamo escluderlo», ha risposto alle domande di Sky News che chiedeva se la proposta fine delle misure anti-Covid in Inghilterra il 21 giugno potesse non procedere come pianificato.

Eustice ha spiegato che una delle opzioni per contrastare la variante indiana è imporre lockdown mirati in alcune aree dove la popolazione rimane a rischio, mentre si riapre il resto del Paese.

