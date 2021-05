Morto William Shakespeare, il primo uomo al mondo a vaccinarsi per Covid: malattia non correlata al coronavirus

E’ morto in Gran Bretagna William Shakespeare il primo uomo al mondo che ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Aveva 81 anni e si è spento per una malattia non correlata al coronavirus. Lo riporta il tabloid The Sun.

William Shakespeare era stato inserito nel dicembre 2020 dal servizio sanitario nazionale (Nhs) al secondo posto in assoluto fra le persone da vaccinare nel Regno. Subito dopo la paziente numero uno, nonna Margaret Keenan, 91 anni, residente come lui a Coventry, in Inghilterra. "Questo farmaco cambierà le nostre vite, e soprattutto il nostro modo di vivere", aveva commentato l'omonimo del grande autore teatrale dopo aver ricevuto il vaccino, posando serio di fronte a fotografi e troupe televisive.

