Giallo in Spagna a Barcellona. Ritrovato cadavere di un uomo in una statua di dinosauro

Il cadavere di un uomo di 39 anni è stato ritrovato all'interno di un dinosauro di cartapesta. E' accaduto in Spagna, a Santa Coloma de Gramenet, nell'hinterland di Barcellona. La Mossos d'Esquadra, la polizia locale, sta ancora indagando, ma sembra escludere si possa trattare di un omicidio, seguendo la pista dell'incidente, della strana fatalità.

Protagonisti della macabra scoperta sono stati padre e figlio che stavano passando domenica pomeriggio nei pressi di Santa Coloma de Gramenet dove si trovava la statua di cartapesta del dinosauro.

La famiglia dell'uomo ne aveva denunciato la scomparsa qualche ora prima, ma ancora non è chiara la dinamica relativa alla morte dell'uomo. Da quanto si apprende sembra che il 39enne sia stato visto mentre si arrampicava sul dinosauro, ma non è chiaro se sia caduto al suo interno o se invece abbia deciso di trascorrere la notte rimanendo intrappolato e senza possibilità di chiedere aiuto. A questo punto saranno i risultati dell'autopsia a chiarire le cause della morte: il corpo al momento del ritrovamento non aveva segni di violenza. La statua del dinosauro è stata rimossa per essere analizzata.

