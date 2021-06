Zaki: altri 45 giorni di custodia cautelare, compleanno in carcere. Amnesty: accanimento giudiziario

Un giudice egiziano ha deciso altri 45 giorni di custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki: è stato questo infatti, secondo quanto si apprende, l’esito dell’ennesima udienza riguardante la sorte dello studente dell’Università di Bologna, arrestato in Egitto nel febbraio dell’anno scorso. Patrick, che è accusato di propaganda sovversiva su Internet, trascorrerà dunque il suo 30esimo compleanno, il 16 giugno, in carcere. L’udienza ieri era avvenuta in assenza degli avvocati e degli osservatori delle ambasciate.

Amnesty Italia: contro Patrick Zaki è accanimento giudiziario

"Rinnovata la detenzione preventiva per Patrick Zaki. L’ennesimo rinnovo che non lascia spazio a dubbi: la sua detenzione è un accanimento giudiziario": lo scrive Amnesty Italia su Twitter.

