Regionali in Francia, l'estrema destra di Marine Le Pen favorita

Primo turno delle elezioni regionali in Francia, ultima "prova generale" per la maggioranza di Emmanuel Macron in vista delle presidenziali in programma fra un anno. L'estrema destra di Marine Le Pen, il Rassemblement National, è favorita dai sondaggi per strappare ai Républicains della destra moderata e alla sinistra 6 regioni su 13.

Incerta e di difficile interpretazione sarà la performance de La République en Marche di Macron, che nelle precedenti regionali, nel 2015, non esisteva, e in gran parte del territorio è presente con alleanze o desistenze.

Lo scrutinio, rinviato di 3 mesi a causa della pandemia, prevede un ballottaggio fra una settimana. Alle urne sono chiamati 48 milioni di francesi ma il temuto calo della partecipazione si sta rivelando ora dopo una un vero e proprio crollo: alle 17 ha votato soltanto il 26,72% degli aventi diritto, facendo sprofondare di 16 punti quello che era stato, nel 2015, un dato già negativo alla stessa ora, il 43,01%. Il record negativo fu, nel 2010, del 39,29% alle 17.

© Riproduzione riservata