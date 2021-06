Kim Jong-un molto dimagrito: il leader preoccupa la Corea del Nord. Propaganda o malattia?

Le ultime immagini del leader nordcoreano Kim Jong-un, molto dimagrito, aprono un nuovo capitolo sul suo stato di salute. La tv di Stato Kctv ha mandato in onda il commento di un cittadino sulla condizione «emaciata" del giovane generale, in un’insolita mossa su un tema tabù nello Stato eremita e che rappresenta uno degli argomenti più ostici da decifrare per gli analisti internazionali. La rara valutazione pubblica su Kim è maturata dopo che gli osservatori delle vicende nordcoreane hanno notato all’inizio di giugno come il leader avesse perso peso in modo consistente. "Vedere il rispettato segretario generale Kim Jong-un emaciato spezza tanto il cuore della nostra gente», ha detto l’uomo nell’intervista trasmessa venerdì dalla Kctv. Nel video, i residenti di Pyongyang sono stati ripresi durante la visione di un grande schermo sistemato per strada nella capitale con le immagini del concerto presenziato da Kim e dagli alti funzionari dopo la riunione plenaria del Partito dei Lavoratori.

«Ognuno dice che le lacrime riempiono gli occhi naturalmente», ha aggiunto l’uomo. Gli analisti ritengono che Pyongyang stia usando l’aspetto di Kim per dipingerlo come un leader «dedito e laborioso» mentre il Paese lotta per superare numerose sfide, a partire dalla grave crisi alimentare dopo l’ammissione del dittatore sulla perdita della battaglia sulla produzione di grano e riso, che aprono scenari di una pesante carestia. Il Paese sta ancora scontando gli effetti della grande fame degli anni '90, quando i raccolti furono distrutti dalle piogge e morirono milioni di persone. Nel 2012 il Nord fu costretto ad abbassare l’altezza minima richiesta per i suoi soldati, portandola da 145 a 142 centimetri a causa della malnutrizione cronica della popolazione.

Ammesso che la propaganda stia puntando sul dimagrimento di Kim, emulando quanto fatto in occasione della morte del padre Kim Jong-il, stroncato da un infarto «a causa della sua dedizione verso la nazione», resta da capire se la perdita di almeno 20 chili in così poco tempo sia il segnale di una malattia. L’istantanea diffusa dai media ufficiali ha mostrato il leader come 'ritiratosì nell’abito bianco ed estivo, dal taglio vintage ed ampio per assomigliare il più possibile al nonno Kim Il-sung, il fondatore dello Stato. Le voci sulla salute di Kim trovarono nuovo slancio l’anno scorso dopo che il leader saltò la commemorazione del compleanno del 15 aprile di Kim Il-sung, assentandosi dalla vita pubblica per circa 20 giorni. Sia il padre sia il nonno erano obesi, fumatori e amanti dell’alcol con gravi acciacchi e malattie croniche. Nel 2016 l’intelligence sudcoreana riferì che Kim era ingrassato fino a toccare i 130 chili, di cui 40 accumulati dalla presa del potere a fine 2011. Nel 2020, le nuove stime individuarono altri 10 chili, portando il peso del 37enne supremo comandante a quota 140. Ora l’inversione di rotta, con tante incognite.

© Riproduzione riservata