Incendio in un container di una nave ancorata nel porto di Dubai

Un incendio è scoppiato nel porto principale di Dubai, lo annuncia l’ufficio media dell’emirato in un tweet, dopo un’esplosione che è stata sentita in tutta la città. «E' stato riferito che un incendio è scoppiato in un container all’interno di una nave ancorata nel porto di Jebel Ali. Una squadra della protezione civile di Dubai (vigili del fuoco) sta lavorando per spegnere l’incendio», ha twittato l'ufficio stampa. I residenti hanno riferito di avere avvertito una forte esplosione da diverse parti della città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, stasera. I video condivisi sui social media hanno mostrato una montagna di fuoco vicino al porto di Jebel Ali.

© Riproduzione riservata