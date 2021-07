Monito Oms: i vaccini non bastano, non allentare le misure restrittive

"Assumere che il tasso di infezione da Covid non aumenterà grazie ai vaccini è un errore": questo il monito dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che ha messo in guardia contro un eccessivo allentamento delle misure di sicurezza e le restrizioni sanitarie. «Faccio appello perché si usi prudenza estrema per quanto concerne la fine totale delle restrizioni sanitarie e sociali in questo momento, perché altrimenti ci saranno delle conseguenze" ha detto Michael Ryan, responsabile delle emergenze sanitarie dell’Oms.

Oms, la variante Delta avanza, presente in 104 Paesi

Cresce l’allarme sulla diffusione della variante "Delta" che ormai ha già raggiunto 104 Paesi al mondo, sette in più solo nell’ultima settimana. Lo rileva il "Weekly Epidemiological Update" dell’Oms, il rapporto settimanale dell’organizzazione mondiale della sanità che fotografa la pandemia a livello globale. La variante, individuata per la prima volta in India nell’ottobre 2020, considerata più contagiosa e destinata a rappresentare la maggior parte dei futuri contagi, al primo giugno - precisa l'Update Oms - era presente in 62 Paesi, per passare a 80 a metà del mese scorso e rimbalzare a 104 la settimana scorsa.

Oms, superati 4 milioni di morti per Covid-19 nel mondo

La pandemia di Covid-19 ha ucciso più di quattro milioni di persone nel mondo secondo i dati ufficiali. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo che il bilancio reale è stato «certamente» più alto. «Abbiamo appena superato il tragico traguardo di quattro milioni di morti registrate per Covid-19, che sicuramente sottovaluta il bilancio complessivo», ha detto il capo dell’Oms in una conferenza stampa.

