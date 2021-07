Maltempo in India: 11 persone uccise da un fulmine mentre fanno un selfie

Allarme maltempo in India, dove decine di persone sono state uccise da diversi fulmini, mentre è in pieno corso la stagione delle piogge monsoniche, negli stati settentrionali del Rajasthan, dell’Uttar Pradesh e del Madhya Pradesh.

A riferire del pesante bilancio di vittime causato dal potente fenomeno meteorologico è stato l’ufficiale di polizia, Anand Srivastava, che ha invitato la popolazione alla massima cautela per il moltiplicarsi dei fulmini.

In un primo incidente verificatosi nella città di Jaipur, Stato del Rajasthan, in 11, tra cui alcuni giovani, hanno perso la vita, colpiti da un fulmine mentre stavano scattando selfie nei pressi della torre di guardia di Amer Fort, costruita nel XII e oggi importante attrazione turistica. In quel momento 27 persone si trovavano sulla torre e sul muro del forte: per salvarsi alcune si sono buttate dall’alto, ferendosi.

