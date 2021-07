Sparatoria in Texas, muore un agente. Feriti quattro colleghi

Un agente di polizia è morto per le ferite riportate ieri dopo una sparatoria avvenuta in Texas, in cui sono rimasti feriti anche altri tre agenti. Lo riportano i media statunitensi. Rispondendo alla segnalazione di un possibile uomo armato nella piccola cittadina texana di Levelland, nel sud degli Stati Uniti, la polizia è stata bersaglio di spari mentre l’uomo si barricava in una casa. Quattro agenti sono rimasti feriti, due dei quali gravemente, ha detto la polizia della contea di Lubbock sul proprio account Facebook. Uno di loro, il capo della forza d’intervento, è morto per le ferite riportate in ospedale, secondo il Lubbock Avalanche Journal.

© Riproduzione riservata