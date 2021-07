Israele, due razzi lanciati dal Libano: è il secondo attacco negli ultimi tre mesi

Due razzi sono stati sparati nella notte dal territorio libanese verso la Galilea occidentale. Uno è esploso in un’area aperta, mentre l’altro è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea Iron Dome. Lo ha riferito il portavoce militare israeliano. In reazione, l’artiglieria israeliana ha sparato verso obiettivi situati nel Libano meridionale. Secondo la radio militare, i razzi sono stati lanciati verso le località di frontiera di Rosh ha-Nikrà e di Shlomi. Non si ha notizia di vittime o di danni. Si tratta del secondo attacco dal Libano dal maggio scorso.

