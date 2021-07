Paraguay, duplice attentato contro i militari nel nord: tre sottufficiali morti

Un convoglio dell’esercito è caduto in Paraguay in un’imboscata, probabilmente della guerriglia dell’Esercito del popolo paraguaiano (Epp,) con un bilancio di almeno tre sottufficiali morti e altri militari feriti.

Lo scrive oggi il quotidiano ABC Color di Asuncion. L’attacco, ha reso noto il Comando delle Forze militari del Paraguay, è avvenuto ieri nell’area della fattoria La Yeya, nel dipartimento di San Pedro, mentre il reparto era impegnato in una perlustrazione di routine.

Un inviato del giornale ha potuto verificare che al passaggio dei due autocarri su cui si trovavano i soldati, sono scoppiati due rudimentali ordigni. La prima esplosione è stata causata dalla pressione delle ruote del primo veicolo e ha ucciso tre sergenti che si trovavano nella cabina di guida, mentre la seconda è stata frutto di un meccanismo di attivazione a distanza che ha solo sfiorato il secondo camion, senza causare danni alle persone.

