Terremoto di magnitudo 7.2 ad Haiti: crolli e allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato ad Haiti. Come riferisce l’Usgs, l’epicentro è stato localizzato a 12 chilometri a Nord-Est di Saint-Louis du Sud, a Ovest di Port-au-Prince.

Il sisma è stato avvertito alle 8:30 ora locale (le 13,30 italiane) in tutto il Paese e sono già stati registrati danni materiali nelle località di Jérémie e Les Cayes, secondo le immagini diffuse dai testimoni.

Gli edifici religiosi, le scuole e le case sono stati danneggiati dal terremoto, hanno riferito i residenti della zona colpita. Su video condivisi online, si vedono le rovine di vari edifici in cemento, tra cui una chiesa in cui a quanto sembra era in corso una cerimonia nella città di Les Anglais, 200 km a sud-ovest della capitale Port-au-Prince.

Si registrano delle vittime, lo ha reso noto la Protezione civile del Paese. «Ci sono morti, lo confermo, ma non ho ancora il bilancio preciso», ha detto il direttore della protezione civile Jerry Chandler, aggiungendo che il primo ministro Ariel Henry si stava recando al centro

operativo nazionale di emergenza a Port au Prince.

Il numero di vittime sarà «probabilmente» alto. Lo riferiscono le autorità americane. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due vittime a seguito del crollo di alcuni edifici.

La scossa di terremoto è stata avvertita anche in Giamaica. Haiti è stata colpita nel gennaio 2010 da un terremoto di magnitudo 7, che secondo le stime ha causato tra 200 mila e 300.000 morti, altrettanti feriti e 1,5 milioni di sfollati.

Inoltre, come riferisce Usgs, è stata diramata un’allerta tsunami in seguito al forte terremoto.

