Afghanistan, talebani minacciano e picchiano dipendenti dell'Onu

I talebani hanno «minacciato e picchiato» dipendenti dell’Onu in Afghanistan: lo rivela una documento riservato delle Nazioni Unite preso in visione dalla Reuters. Nel testo di delineano «decine di incidenti», compreso quello accaduto domenica, quando un membro dello staff diretto in aeroporto è stato bloccato e malmenato dai talebani. Le minacce e gli abusi, compreso il saccheggio degli uffici Onu, hanno avuto inizio sin «dal 10 agosto». I talebani, si legge, hanno promesso di indagare sull'accaduto.

© Riproduzione riservata