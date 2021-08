Caleb Wallace, morto per Covid in Texas il leader dei "no mask"

Caleb Wallace, leader di un movimento no mask e no vax negli Stati Uniti, è morto sabato scorso a causa del Covid-19 . L'attivista, fondatore del movimento “San Angelo Freedom Fighters”, ha 30 anni e lascia la moglie, incinta di otto mesi, e tre figlie.

Secondo il portale di Yahoo News, Caleb Wallace viveva nella città di San Angelo, in Texas , e l'anno scorso ha tenuto alcune manifestazioni contro l’uso delle mascherine. L'attivista si è anche detto contrario ai vaccini e ha dichiarato che non si sarebbe mai vaccinato. Dopo aver sperimentato i primi sintomi di Covid-19, Wallace si è anche rifiutato di fare i test per verificare se avesse contratto il virus.

Vedendo un leggero peggioramento dei sintomi, l'attivista ha deciso di curarsi a casa, assumendo farmaci rivelatisi inefficaci contro il Covid-19, come l’ivermectina , lo zinco, la vitamina C e l'acido acetilsalicilico. Quattro giorni dopo i primi sintomi, le condizioni di Caleb Wallace sono peggiorate e l’uomo è stato ricoverato in un ospedale di San Angelo ed è stato intubato l’8 agosto.

Secondo la moglie Jessica Wallace, Caleb “era molto testardo”, e anche con il peggioramento delle sue condizioni cliniche non voleva andare dal medico per non “far parte delle statistiche dei test positivi per il Covid-19” che, secondo lui, sarebbero soltanto una “frode del governo”.

