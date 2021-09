Usa: fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico dopo i danni di Ida

Nel Golfo del Messico, vicino alla costa della Louisiana, si è verificata una fuoriuscita di petrolio, causata dai danni dell’uragano Ida che ha colpito la zona una settimana fa con venti fino a 240 km/h. Lo ha riferito la Guardia Costiera statunitense.

L’area interessata è al largo della costa di Port Fourchon, un porto del sud della Louisiana situato a circa 100 miglia da New Orleans, che è principalmente dedicato allo stoccaggio e al trasporto di petrolio.

Una compagnia petrolifera offshore con sede in Texas, Talos Energy, ha inviato una squadra di sommozzatori domenica per cercare di determinare la fonte della perdita di petrolio.

La società ha dichiarato di aver cessato la produzione nella zona colpita dalla perdita di petrolio nel 2017.

La preghiera del Papa

«Assicuro la mia preghiera per le popolazioni degli Stati Uniti d’America colpite nei giorni scorsi da un forte uragano. Il Signore accolga le anime dei defunti e sostenga quanti soffrono per questa calamità». Lo ha detto papa Francesco all’Angelus.

© Riproduzione riservata