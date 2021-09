Bolivia, autobus precipita in un burrone. Almeno 23 i morti

Un autobus per il trasporto di passeggeri è uscito di strada ieri pomeriggio nel dipartimento boliviano di Cochabamba precipitando in una scarpata, provocando la morte di almeno 23 persone e 13 feriti. Lo scrive il quotidiano El Deber di Santa Cruz de la Sierra. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente offerta dalla polizia stradale, l’automezzo si era spostato su un fianco della strada per lasciar passare un veicolo più veloce quando il manto laterale della carreggiata ha ceduto.

L’autobus è quindi precipitato nel vuoto per 150 metri schiantandosi nel fondo del burrone con la morte immediata di un gran numero dei suoi passeggeri. L’autista, indicano i media boliviani, è sopravvissuto all’incidente ed è gravemente ferito. in una dichiarazione alla polizia ha menzionato "un problema di freni".

Nella foto, l'autobus finito nella scarpata e la risalita dei sopravvissuti (foto El Deber)

