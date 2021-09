Covid nelle scuole: in Austria 465 classi in quarantena

Paura e tanta preoccupazione in Austria nel comunicare i dati delle classi già in quarantena a seguito di una positività al coronavirus tra studenti o insegnanti nel giorno dell’entrata in vigore del pacchetto autunnale delle misure per contrastare il Covid-19.

In poco più di una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico in Austria sono già 465 le classi in quarantena e quindi ritornate alla didattica a distanza. Nella sola capitale Vienna dove si trovano circa 700 istituti scolastici, 393 classi di 388 scuole sono in dad. In Bassa Austria attualmente sono in dad 80 classi, 31 della scuola primaria, 24 del Primo livello scolastico e 25 del Secondo.

Dopo cinque giorni con un tampone molecolare negativo la quarantena termina. Da oggi la popolazione non vaccinata deve indossare la mascherina Ffp2 nei negozi, mezzi pubblici, musei e biblioteche e viene raccomandata anche per i vaccinati che comunque dovranno indossarla obbligatoriamente nelle chiese.

