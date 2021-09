Usa, morti per Covid superano quelli della Spagnola

Il numero dei morti per Covid negli Stati Uniti supera quello dell’influenza Spagnola del 1918. I decessi per coronavirus sono saliti a 675.446, secondo i dati della Johns Hopkins University, superano i 675.000 di un secolo fa. Intanto, New York rafforza i test nelle scuole nel tentativo di identificare rapidamente eventuali focolai di Covid. Il sindaco Bill de Blasio ha annunciato che saranno condotti test settimanali fra gli studenti e non più ogni due settimane come precedentemente previsto. L’annuncio di de Blasio segue l’appello degli insegnanti, che in una lettera aperto avevano chiesto controlli più stringenti nel distretto scolastico più grande d’America e che conta su un milione di studenti.

