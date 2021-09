Puigdemont resta in Sardegna in attesa del giudizio sull'estradizione

Carles Puigdemont dovrà restare in Sardegna per essere sottoposto al giudizio della corte che dovrà decidere sull'estradizione. «Al momento non sappiamo fino a quando», ha spiegato l’avvocato dell’ex presidente della Catalogna, Agostinangelo Marras: «La decisione arriverà in tempi certamente stretti», ha detto ancora il legale, «e comunque nell’ordine di alcune settimane.

Caso politico-giudiziario che si trascina da quasi quattro anni

Un caso politico-giudiziario che si trascina da quasi quattro anni e in cui non sono mancati colpi di scena. La vicenda che vede protagonista l’ex presidente catalano Carles Puigdemont comincia il 1 ottobre 2017 con il referendum sull'indipendenza della Catalogna, non autorizzato dal governo spagnolo. A fine ottobre l’allora presidente della Generalitat fugge dalla Spagna in modo rocambolesco per sottrarsi all’arresto dopo che la Procura di Madrid aveva accusato di ribellione l’intero esecutivo catalano.

La Spagna emette un mandato di arresto europeo per i reati di "ribellione"

In esilio in Belgio, il 23 marzo del 2018 la Spagna emette a suo carico un mandato di arresto europeo per i reati di "ribellione» e «malversazione di fondi pubblici» previsti dal codice penale spagnolo. Due giorni dopo, viene eseguito l'arresto in Germania, dove si trovava in transito tra la Finlandia e il Belgio. Il 12 luglio 2018 però l’autorità tedesca - al termine dell’iter giudiziario - nega la consegna di Puigdemont alla Spagna per il reato di ribellione mentre la concede per l’altra accusa. La ragione è che il comportamento tenuto da Puigdemont durante il percorso politico istituzionale, che aveva portato al referendum del 1 ottobre 2017, era penalmente irrilevante in base all’ordinamento tedesco, che non contempla il reato di «ribellione». Di conseguenza, il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito perché manca il requisito della doppia incriminabilità (il fatto contestato deve costituire reato sia nell’ordinamento dello Stato richiedente, che in quello dello Stato richiesto).

Tribunale supremo spagnolo revoca il mandato d’arresto europeo

Il 19 luglio 2018 è il Tribunale supremo spagnolo a revocare il mandato d’arresto europeo, rifiutando l’esecuzione di una consegna per il solo reato di «malversazione». Dieci mesi dopo, Il 26 maggio 2019, Carles Puigdemont viene eletto europarlamentare e dunque gli spetta l’immunità parlamentare. L’autorità giudiziaria belga sospende perciò la procedura relativa al mandato d’arresto europeo. Passa poco tempo e la Spagna fa un’altra mossa: il 14 ottobre 2019 emette un nuovo mandato d’arresto europeo per i medesimi fatti, con una parziale diversa qualificazione: viene contestato il reato di "sedizione» al posto del reato iniziale di ribellione.

Il Parlamento europeo revoca l’immunità parlamentare a Puigdemont

Il nuovo colpo di scena arriva il 9 marzo 2021: il Parlamento europeo revoca l’immunità parlamentare a Puigdemont, perché i fatti oggetto del processo penale risalgono al 2017, quindi sono antecedenti la sua elezione a europarlamentare. Lo scorso 19 maggio Puigdemont fa ricorso al Tribunale dell’Ue a Lussemburgo per l’annullamento della decisione di revoca dell’immunità parlamentare. E il 26 maggio chiede allo stesso Tribunale dell’Unione europea un provvedimento di sospensione dell’esecuzione della revoca dell’immunità parlamentare. Il 30 luglio, con un’ordinanza, il vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea di Lussemburgo respinge la richiesta di sospensione della revoca dell’immunità parlamentare. «Non vi è motivo di ritenere - scrive nell’ordinanza, al paragrafo 56 - che le autorità giudiziarie belghe o le autorità di un altro Stato membro possano eseguire i mandati d’arresto europei emessi nei confronti dei deputati e consegnarli alle autorità spagnole». E al paragrafo 60 aggiunge che in caso invece di arresto sarebbe stato possibile presentare una nuova domanda di sospensione della revoca dell’immunità parlamentare. Il 23 settembre 2021 viene arrestato dalle autorità italiane ad Alghero.

