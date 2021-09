No vax italiano convince paziente covid irlandese a fuggire dall'ospedale: 75enne muore

Fa discutere in Irlanda il caso del 75enne Joe McCarron, un paziente Covid incoraggiato a lasciare un ospedale della contea di Donegal contro il parere dei medici da un attivista no vax italiano, per morire pochi giorni dopo in seguito a un aggravamento della malattia.

A convincerlo e accompagnarlo nella scelta costatagli la vita è stato, secondo la stampa irlandese, Antonio Mureddu, un ristoratore della contea di Galway con una lunga storia di attivismo cospiratorio e di estrema destra, che aveva aderito anche ai gruppi che negano il coronavirus e si oppongono a cure mediche e vaccinazione.

In un video diffuso su internet il no vax aiuta McCarron a lasciare il reparto Covid del Letterkenny University Hospital mentre i medici cercano di convincere il paziente a non andare via. «Se stai qui loro ti uccidono», afferma Mureddu sostenendo di essere venuto lì per salvarlo.

Update: After being persuaded to leave hospital by an anti-vaxxer, Joe McCarron died.pic.twitter.com/1ywbH1WMou — John Scott-Railton (@jsrailton) September 26, 2021

McCarron dopo pochi giorni è stato ricoverato d’urgenza nello stesso centro per un peggioramento delle sue condizioni e non è servito a nulla sottoporlo alla terapia col ventilatore polmonare. Mureddu, un ex militare e sostenitore della Lega - scrive l'Irish Times - ha compiuto la sua azione con l’assistenza del Common Law Information Center a cui è affiliato: si tratta di un gruppo che promuove un’applicazione della legge solo in base al consenso dei singoli individui. L’attivista sostiene che sia stato lo stesso paziente anziano a chiedere il suo intervento. La Garda, la polizia irlandese, ha avviato una indagine sul fatto per stabilire se il codice sia stato violato.

