Usa: trovato il corpo di Miya Marcano, la ragazza sparita da una settimana in Florida

E’ stato ritrovato in Florida, vicino a Orlando, il corpo senza vita di Miya Marcano, la 19enne scomparsa da oltre una settimana. La ragazza ha perso un volo per Fort Lauderdale e ha smesso di rispondere alle chiamate e ai messaggini della sua famiglia la scorsa settimana.

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa il 24 settembre. Le cause della morte non sono ancora note. Le ricostruzioni iniziali indicano che qualcuno è entrato nell’appartamento di Marcano lo stesso giorno in cui la ragazza ha smesso di rispondere alle telefonate della famiglia. La polizia ha ottenuto nei giorni scorsi un mandato di arresto per Armando Manuel Caballero, uno dei colleghi di Marcano, ma il ragazzo è stato trovato morto per apparente suicidio.

