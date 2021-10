Sottomarino Usa urta oggetto non identificato nel Mar Cinese

Un sottomarino nucleare statunitense ha colpito un oggetto non identificato mentre pattugliava il Mar Cinese Meridionale, un’area ampiamente rivendicata dalla Cina, lo scorso fine settimana. Lo riferisce la Marina Usa. «La USS Connecticut ha colpito un oggetto nel pomeriggio del 2 ottobre mentre navigava sommersa in acque internazionali nella regione indo-pacifica», ha dichiarato la Marina degli Stati Uniti in una nota. «Non ci sono lesioni mortali», prosegue il comunicato, suggerendo che alcuni marinai possano essere rimasti leggermente feriti.

L’USS Connecticut, un sottomarino a propulsione nucleare di classe Seawolf, è stato danneggiato ma rimane funzionante, ha aggiunto la Marina degli Stati Uniti.

Secondo il Naval Institute, un think tank vicino alla Marina Usa, la USS Connecticut stava partecipando a un’esercitazione navale internazionale nel Mar Cinese Meridionale durante l’incidente. La Cina rivendica quasi tutto il Mar Cinese Meridionale e ha costruito avamposti militari su piccole isole e atolli della regione. Gli Stati Uniti e i loro alleati pattugliano regolarmente le acque internazionali della regione per far valere i loro diritti alla navigazione libera, suscitando l’irritazione di Pechino.

