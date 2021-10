Marito e moglie no vax morti di Covid in Virginia: lasciano 5 figli

Kevin e Misty Mitchem, 48 e 46 anni, marito e moglie della Contea di Stafford, in Virginia (Stati Uniti), sono morti di Covid a due settimane di distanza l'uno dall'altra, lasciando cinque figli e un nipotino. I due, nonostante l'insistenza della famiglia, si erano rifiutati di vaccinarsi, convinti dalle fake news e dalla disinformazione che dilaga sui social network. La coppia, raccontano i familiari, prima di morire si è pentita di non essersi vaccinata: "Mi ha chiamato e ha detto: 'Mamma, ti amo. Vorrei vaccinarmi'", ha detto la madre di Kevin, Terry Mitchem, alla NBC Washington. “Ovviamente ho dovuto dirgli: 'Non puoi farci più niente'".

La famiglia ha condiviso la storia nella speranza che possa spingere altri no-vax a prendere sul serio il Covid e correre ai ripari: "Per favore, fatelo", ha detto il padre di Kevin, Don Mitchem.

