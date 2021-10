Covid, nel Regno Unito record di morti. Esclusi nuovi lockdown e restrizioni sui viaggi

Il ministro per il commercio britannico ha escluso nuovi lockdown anche se nelle ultime ore il Regno Unito ha toccato il record di decessi da Covid-19 negli ultimi 6 mesi.

«Parlare di più restrizioni sui viaggi, di altri lockdpwn è assolutamente non utile», ha detto il ministro per il Commercio, Kwasi Kwarteng parlando a Sky News Uk. E alla domanda specifica se ritiene possibile un altro lockdown ha detto che si sente di escluderlo.

Nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato 223 morti di Covid: non sono mai stati così tanti dallo scorso marzo. Nel Paese, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati anche 43.738 nuovi casi, in calo rispetto ai quasi 50 mila di ieri.

Martedì il governo ha fatto sapere che sta «monitorando da vicino» la subvariante Delta del Covid, AY4.2, sospettata di essere una concausa dell’impennata di contagi.

