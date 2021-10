Covid, subvariante Delta Ay4.2 che allarme il Regno Unito diagnosticata in Israele

La subvariante della mutazione Delta del coronavirus, che sta mettendo in allarme il Regno Unito, è stata diagnosticata Israele: è stata trovata in un ragazzino 11enne, arrivato dalla Moldavia, intercettato all’aeroporto e messo in isolamento. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Il governo britannico sta «monitorando da vicino» la subvariante Delta del Covid, AY4.2, sospettata di essere una concausa dell’impennata di contagi nel Regno Unito, arrivata nei giorni scorsi a lambire i 50 mila nuovi positivi in 24 ore (nelle ultime 24 ore ha cusato oltre 43mila contagi). Un portavoce di Downing Street ha confermato che la situazione viene monitorata «da vicino» ma ha insistito che «non ci sono prove si diffonda più facilmente».

© Riproduzione riservata