Covid, al via in Cina la somministrazione del vaccino ai bambini 3-11 anni

In alcune zone della Cina il vaccino anti-Covid sarà somministrato anche ai bambini di età compresa fra 3 e 11 anni: lo riporta l’Associated Press spiegando che negli ultimi giorni, in almeno cinque province del Paese, sono stati emessi avvisi con i quali è stato annunciato che sarà richiesta la vaccinazione per i bambini dai 3 agli 11 anni.

In Cina è attualmente completamente vaccinato il 76% della popolazione e le autorità hanno deciso nuovi lockdown nel nord del Paese per contenere il virus, dopo che sono state registrate alcune decine di nuovi casi.

Vaccino Pfizer per 5-11 anni, scienziati Fda a favore

Il vaccino anti-covid della Pfizer per i bambini tra i 5-11 anni ha già «vinto» il favore degli scienziati dello staff della Food and drug administration (Fda). Domani, 26 ottobre, il comitato di esperti esterni della stessa Fda analizzerà i dati presentati dalla Pfizer dei suoi test sui piu piccoli - che hanno mostrato una efficacia protettiva quasi al 91% - ma una revisione degli stessi dati già condotta all’interno della Fda ha prodotto una sostanziale approvazione. Secondo gli scienziati dell’Agenzia del governo Usa per il controllo sui medicinali, i benefici dell’immunizzazione contro il Sars Cov2 della Pfizer sui bambini «supererebbero chiaramente» i rischi di effetti collaterali. In particolare di miocardite, una possibile complicanza osservata molto raramente negli adulti. I test condotti sui ragazzini hanno mostrato una risposta immunitaria tale da prevenire il Covid nel 91% dei casi dopo la somministrazione del regime vaccinale completo, ossia due dosi inoculate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. «La verifica dei dati è ancora in corso», fa presente il rapporto della Fda. E le sperimentazioni continuano.

