Covid: in Cina scatta il lockdown a Lanzhou per 4 mln di persone

Per via dell’aumento di contagi da Covid-19, in Cina le autorità hanno imposto il lockdown a Lanzhou, capoluogo regionale del Gansu, nel Nord-Ovest del Paese. Lo ha riferito sui social l’amministrazione della città, dove vivono quasi quattro milioni di abitanti, spiegando che la misura è scatatta nel rispetto delle «disposizioni sulla prevenzione e il controllo dell’epidemia».

Nell’avviso, le autorità chiedono agli abitanti di «partecipare attivamente» al test dell’acido nucleico e alle altre misure di prevenzione sanitaria.

