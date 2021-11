Diamante da 2,3 mln di euro trovato durante lo sgombero di una casa. Credevano fosse bigiotteria

Una donna che ha acquistato quella che pensava fosse una pietra di bigiotteria ha scoperto che si tratta in realtà di un diamante di 34 carati del valore di 2 milioni di sterline (circa 2,3 milioni di euro). Lo racconta Bbc News.

La proprietaria del diamante, una 70enne ha sgomberato la sua casa nel Northumberland (contea del nord-est dell'Inghilterra) e l'ha fatta valutare insieme ad altri oggetti che aveva acquistato in passato. Il banditore d'aste Mark Lane ha affermato che scoprire il suo vero valore è stato un "enorme shock".

La gemma, che è più grande di una moneta da una sterlina, verrà messa all'asta il mese prossimo. Il signor Lane, di Featonby's Auctioneers a North Shields, nella contea del Tyne and Wear, ha dichiarato: "Abbiamo visto una pietra piuttosto grande, più grande di una moneta da una sterlina, e ho pensato che fosse uno zircone cubico (molto simile al diamante sintetico). È rimasta sulla mia scrivania per due o tre giorni finché non ho usato una macchina per il test dei diamanti.

"L'abbiamo quindi inviato ai nostri partner a Londra prima che fosse certificato da esperti ad Anversa, in Belgio, che hanno confermato che è di 34 carati".

La misurazione dei carati si riferisce al peso della pietra, per cui le pietre più pesanti hanno una caratura e un valore più alti.

Lane ha dichiarato che la proprietaria della pietra, che vuole rimanere anonimo, non riusciva a ricordare dove o quando l'avesse acquistata: "Ha sempre visitato i mercatini dell'usato e comprato bigiotteria, ma mai una volta ha pensato che fosse un vero diamante. "Ci ha detto che stava facendo uno sgombero e che era quasi finito nel cestino prima che il suo vicino suggerisse di portarci i suoi oggetti per farli valutare".

© Riproduzione riservata