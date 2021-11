Storia a lieto fine per un 71enne inglese. Si accascia a terra per un malore, salvato dai due cani

Un uomo di 71 in Inghilterra stava trascorrendo un momento di relax insieme ai suoi due cani all'interno del Parco nazionale dei laghi nella contea di Cumbria.

Mentre stava passeggiando, l'uomo è stato colto da un malore ed è stato costretto ad accasciarsi a terra perdendo i sensi. Ma l'intervento dei due cani è stato provvidenziale: uno lo ha coccolato a terra tenendolo al caldo, mentre l'altro è andato a chiedere aiuto.

Quest'ultimo, un labrador, ha "bloccato" una donna che ha capito subito la situazione ed ha chiamato i soccorsi che sono prontamente arrivati sul posto ed hanno trasporto l'uomo in ospedale. Per il 71enne accertamenti di rito e per fortuna ora sta bene.