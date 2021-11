Vaccino anti-Covid, in Svizzera si ricorre all'ipnosi per convincere gli indecisi

Concerti, vaccinazioni in autobus, in tram, su un battello, una lotteria a premi e sedute di ipnosi: sono alcune delle iniziative «creative» immaginate in Svizzera per convincere gli indecisi ad aderire alla settimana nazionale di immunizzazione contro il Covid-19, che ha preso il via oggi in tutta la Confederazione. Voluta dal governo, la campagna è prevista fino al 14 novembre. Obiettivo della Settimana, che si svolge all’insegna del motto «Superiamo insieme la pandemia», è di informare il maggior numero possibile di persone sulla vaccinazione, sottolinearne i vantaggi per l’intera società ed accrescere il numero di vaccinati. Tutti i Cantoni, numerose federazioni, associazioni e organizzazioni proporranno manifestazioni a livello locale con servizi di consulenza e offerte vaccinali.

A Zurigo si potrà tra l’altro ottenere l’iniezione in tram e alla stazione, mentre a Basilea sarà possibile farlo su un battello sul Reno, spiega l’agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. Nel canton Lucerna, famiglie o gruppi di cinque o più persone potranno prenotare un team di vaccinazione a domicilio, mentre ad Appenzello Esterno un servizio taxi gratuito accompagnerà i candidati al vaccino ai centri di immunizzazione.

A Ginevra chi riceve la prima dose durante questa settimana potrà partecipare a una lotteria per vincere un «momento ginevrino unico», per esempio una visita guidata allo storico bunker del governo o la possibilità di guidare un veicolo blindato. In alcuni cantoni della Svizzera orientale i più timorosi potranno sottoporsi in studi medici specializzati a brevi sedute di ipnosi per superare la paura dell’ago. Un’ottantina di personalità dello sport, della cultura, dell’economia e della politica prestano inoltre il loro volto a manifesti affissi ai quattro angoli del paese. Nel corso della settimana gli orari di apertura dei centri di vaccinazione saranno estesi e il numero dei siti di vaccinazione moltiplicati. E’ anche previsto un tour di concerti gratuiti durante i quali ci si potrà vaccinare. Con il 64% della popolazione completamente vaccinato, la Svizzera registra un tasso piuttosto basso rispetto ad altri Paesi europei. Dopo una diminuzione dei casi Covid-19 nelle ultime settimane, la tendenza si è di nuovo invertita. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 279,8.

© Riproduzione riservata