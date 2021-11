Covid, la tribù dei Maori ai no vax: non usate il rituale haka durante le vostre proteste

La tribù Maori che possiede i diritti sull'haka «Ka Mate» ha chiesto al popolo no vax di smettere di eseguire il famoso rituale durante le loro manifestazioni. Il Ngati Toa è riconosciuto dalla legge neozelandese come il custode culturale del Ka Mate haka. «Ngati Toa condanna l’uso della haka Ka Mate per spingere e promuovere messaggi di vaccinazione anti-Covid-19», ha detto in una nota la tribù, con sede appena fuori Wellington. «Insistiamo affinchè i manifestanti smettano immediatamente di usare il nostro taonga (tesoro culturale)», aggiunge la nota. L’haka Maori si presenta in molte forme, ma Ka Mate, che è stata eseguita dagli All Blacks prima dei match di rugby per più di un secolo, è di gran lunga la più conosciuta.

